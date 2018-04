Melina Roberge diz ter sido enganada por um homem mais velho que a convenceu a traficar cocaína.





Duas jovens canadianas serviam como correios de droga e documentavam todos os lugares por onde passavam, através do Instagram. Uma das jovens foi condenada por um tribunal australiano a sete anos de prisão.



Isabelle Lagace e Melina Roberge aproveitavam todos os locais por onde passavam durante a sua viagem a transportar droga para tirarem fotografias e colocá-las nas redes sociais.



Melina, 24 anos, confessou ter ajudado a transportar cerca de 100 quilos de cocaína numa das malas que levou a bordo do cruzeiro que fazia paragens em locais exóticos. As jovens não resistiam a tirarem fotografias nesses locais.



Tudo começou a correr mal quando o cruzeiro fez uma paragem na Austrália e cães-polícia detectaram o cheiro a cocaína que vinha do quarto das jovens.



"Melina foi seduzida pelo estilo de vida e a oportunidade de publicar fotografias cheias de glamour de sítios à volta do mundo", disse a juíza enquanto tornava pública a sentença. "Ela queria ser alvo de inveja por parte de terceiros. Duvido que o seja agora."



A jovem de 24 anos foi condenada a cumprir uma pena de sete anos com um período de quatro anos e nove meses sem possibilidade de pena condicional. Depois de cumprir a pena,Roberge vai ser deportada para o Canadá.



Roberge admitiu ser uma "jovem rapariga estúpida" que foi enganada por um homem mais velho e rico para entrar no negócio do tráfico de droga, mas Melina recusou-se a identificar o homem com receio do que pudesse acontecer à sua família caso o fizesse, explicam meios de comunicação australianos.