O rei da Suazilândia, Mswati III, anunciou que o país irá mudar o seu nome para ‘Reino de eSwatini’ como celebração dos 50 anos de independência do Reino Unido.

Significando "o lugar dos Swazi", eSwatini é o nome na língua Swazi para o pequeno estado que se situa entre a África do Sul e Moçambique. Sendo a última monarquia existente em África, a Suazilândia foi dos poucos países a não mudar o seu nome quando ganhou a sua independência em 1968, depois de ser uma colónia britânica durante mais de 60 anos.

Mswati III declarou a mudança no nome oficial do país durante as celebrações de independência em Manzini. "Os países africanos estão a voltar para os nomes que utilizavam antes de serem colonizados. Por isso, de agora em diante, o nosso país será oficialmente conhecido como o Reino de eSwatini", anunciou.

O nome Suazilândia causava revolta nos cidadãos do país por ser considerado um misto entre a linguagem swazi e inglesa, não tendo sido alterado desde a independência, ao contrário de outras colónias britânicas como o Zimbabué, o Malawi ou o Botswana. A mudança estava prevista há três anos e o rei já usava no novo nome nos seus discursos oficiais.

Na Suazilândia, os partidos políticos são banidos de participarem nas eleições organizadas pelo rei Mswati, que ocupou o cargo em 1986, com 18 anos. A mudança do nome poderá significar uma reformulação da constituição do país com 1,3 milhões de habitantes, assim como mudanças nos sectores policiais, militares e académicos.