Tiroteio na embaixada dos Estados Unidos na Turquia

Autoridades estão no local a investigar o ataque.

Vários tiros foram disparados contra a embaixada dos Estados Unidos da América na capital da Turquia, Ancara, durante a madrugada desta segunda-feira.



Os suspeitos ainda não foram identificados mas as autoridades confirmaram que foram disparados cerca de seis tiros contra a embaixada dos Estados Unidos na Turquia.



Deste tiroteio não resultaram feridos. Os disparos foram efectuados de dentro de um veículo branco por volta das 5h30 da manhã (hora local).



As autoridades estão no local a tentar encontrar pistas sobre o tiroteio.