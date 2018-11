Tijuana pediu ajuda às Nações Unidas para resolver a situação dos 5.000 migrantes que estão "encalhados" na sua fronteira, sem conseguirem passar para os EUA ou sem poderem trabalhar no México.

O presidente da câmara de Tijuana, no México, declarou que existe uma crise humanitária nas suas fronteiras e lançou um apelo às Nações Unidas para que ajudem a resolver o problema dos cerca de 5.000 migrantes que estão nas suas fronteiras, vindos da América Central. Estes migrantes fazem parte da "Caravana" e que estão acampados do lado de fora de um complexo desportivo.



A Caravana esteve mais de um mês na estrada a percorrer, a pé, a distância entre os seus países e a fronteira mexicana. De momento encontram-se 4.976 pessoas na fronteira da cidade. Nas últimas semanas, este conjunto de migrantes - que alegadamente fogem das más condições de vida nos seus países e de situações de guerra e perseguição - foram altamente criticados por Donald Trump e a sua administração. Segundo o presidente dos EUA e os seus colaboradores directos, esta Caravana está cheia de criminosos, membros de gangues e até terroristas, apesar de centenas de Crianças que acompanham as famílias neste movimento migratório.



Muitos dos migrantes têm ficado alojados num complexo desportivo na cidade, com a Câmara a fornecer casas de banho portáteis e chuveiros provisórios, mas em quantidade insuficiente. O responsável pelo departamento de ajuda social de Tijuana, Manuel Figueroa, afirmou que a cidade foi abandonada pelo governo do México, tendo de virar os seus pedidos de auxílio para a ONU.



Tijuana é uma cidade de 1,6 milhões de habitantes e está a braços com estes migrantes que não consegue suportar. O autarca da cidade prometeu que não iria utilizar os recursos da cidade para lidar com a situação e a sua administração endereçou então um pedido de auxílio para o governo mexicano.



Tem sido sugerido que o governo mexicano comece a emitir vistos de residência para os milhares de migrantes para que possam começar a procurar trabalho. Estes hondurenhos têm sido bem recebidos em todo o México, reporta o jornal britânico The Guardian, referindo que os mesmos têm recebido comida e sítios para descansar por parte dos cidadãos dos locais por onde passam.



O destino final destas pessoas são os EUA, mas não será fácil entrar no país a norte, tendo as reuniões com oficiais de fronteira sido atrasados uma e outra vez.