Theresa May discutiu com membros do seu gabinete o "planeamento de cenários" na eventualidade de um segundo referendo sobre o Brexit.

A notícia é avançada pelo jornal Daily Telegraph, que estabelece que tal aconteceria se May fosse obrigada a fazê-lo pelo parlamento britânico. A primeira-ministra do Reino Unido está a tentar encontrar uma maneira para aprovar uma saída da União Europeia no parlamento sem ter que fazer um novo referendo, mas ainda não foi alcançado um acordo nas conversações com os trabalhistas.

Theresa May teve discussões com membros do governo e ministros sobre o lançamento de um segundo referendo. Os britânicos seriam chamados a escolher entre deixar a União Europeia com um acordo, sair sem um acordo, ou não sair.

Fontes anónimas do governo britânico citadas pelo jornal revelaram que a hipótese de um referendo só se tornaria relevante caso as conversações com os trabalhistas, liderados por Jeremy Corbyn, falhassem e a maioria parlamentar apoiasse outro referendo.

Uma fonte do gabinete de May negou que tenha havido uma reunião para discutir um segundo referendo. As conversações com os trabalhistas devem terminar esta terça-feira.

No referendo realizado em 2016, 52% dos votantes foi a favor do Brexit e 48% contra.