Perícias forenses encontraram vestígios de sangue na casa do homicida confesso da professora de 26 anos. Polícia encontrou objectos pessoais de Luelmo perto do cemitério de El Campillo.

Bernardo Montoya confessou à polícia o homicídio de Laura Luelmo, sua vizinha da frente durante apenas 4 dias em El Campillo, Huelva, Espanha. Após um longo interrogatório, apresentou a sua versão dos factos: quando a jovem professora de 26 lhe pediu uma indicação, mentiu-lhe, levou-a para uma rua sem saída e agrediu-a. Tentara violá-la, mas não conseguira, garantiu às autoridades. A medicina forense indica que o Montoya mentiu.

Segundo a imprensa espanhola, a polícia encontrou vestígios de sangue na casa do homicida confesso e descobriu que o homem tentou limpar a habitação e a sua roupa com lixívia, possivelmente para eliminar provas que o pudessem incriminar. Também terão sido encontrados vestígios biológicos no Alfa Romeu de Montoya, o carro usado para transportar o corpo da jovem. Além disso, a autopsia confirma que a professora foi alvo de uma agressão sexual.

Esta quinta-feira, de acordo com o El País, as autoridades encontraram uma manta com sangue, as chaves de casa e do carro de Luelmo e uma bolsa com produtos de higiene pessoal, tudo junto ao cemitério local. A investigação não tem "provas contundentes" do lugar onde Laura morreu mas um detalhe parece certo – ao contrário do que insinuou Montoya, que garantiu que esta ficara inconsciente quando a atirou contra a mala do carro, Laura foi morta com um golpe de um objecto contundente.





Por apurar está também a data rigorosa da morte da professora e se houve ou não crime de sequestro. O assassino confesso garantiu que tudo aconteceu no mesmo dia, mas a autopsia indica que a jovem morreu cerca de dois a três dias depois do desaparecimento, a 12 de Dezembro. Está por esclarecer se a jovem foi abandonada e acabou por morrer abandonada ou se Montoya também mentiu neste detalhe a professora esteve fechada em algum lugar- como a casa de Bernardo – até este se ver livre do seu corpo.

A investigação tem até às 13h00 desta sexta-feira para apresentar Montoya a um juiz, mas tudo aponta para que seja decretada a prisão preventiva do autor do crime.