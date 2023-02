“Tenho a certeza de que vamos voltar para a Ucrânia. Só não sei quando”

Desde as primeiras explosões, Anastasia só pensava em salvar a filha, Alisa. Fugiram para a Polónia e uma amiga quis levá-las para Lisboa. Teve medo e não sabia uma palavra de português. Foram muito bem acolhidas e hoje estão adaptadas, mas as saudades são imensas.

Levantei-me cedo para ir correr com uma amiga, como sempre, mas ela ligou-me a dizer que não podíamos sair de casa porque só se ouviam explosões. Para mim, aquela quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, em Dnipro [quarta maior cidade da Ucrânia, no Sudeste do país, a 85 km de Zaporizhia e a 480 de Kiev] seria um dia igual aos outros, em que eu ia para a creche [tem duas licenciaturas, uma em Pedagogia e outra em Jornalismo e é educadora de infância], mas a vida nunca mais voltaria a ser a mesma. No dia 4 de março, quando li a notícia de que a região de Zaporizhia era um dos principais alvos russos, e nós ali tão perto, decidi que tinha de fugir para salvar a minha filha [Alisa, então com 7 anos].