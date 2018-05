O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido do Presidente Michel Temer, formalizou esta-terça a pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles às eleições presidenciais brasileiras, agendadas para Outubro deste ano.

O anúncio do nome de Meirelles, feito pelo senador Romero Jucá (presidente do MDB), contou com o apoio do próprio Michel Temer, que até à data tinha deixado em aberto a possibilidade de avançar com uma candidatura presidencial.

Temer assumiu o cargo de presidente em Maio de 2016, após o início do processo que desencadeou a destituição de Dilma Rousseff, de quem era vice-presidente.

"Tenho um enorme prazer em dizer de que estarei muito orgulhoso se um dia Meirelles for proclamado, pelo voto popular, como Presidente da República Federativa do Brasil", afirmou Temer na iniciativa do MDB, numa declaração que parece ter afastado em definitivo as suas aspirações presidenciais.

Os partidos políticos podem registar candidatos, um ou mais nomes, até ao próximo mês de Agosto, ou seja, até essa data o quadro de potenciais candidatos permanece em aberto, mesmo para o próprio MDB.

Segundo Romero Jucá, Meirelles tem agora "o desafio" de dar visibilidade à sua pré-candidatura presidencial durante os próximos 60 dias. Após esse período, o MDB irá anunciar qual será o candidato oficial do partido nas presidenciais brasileiras, agendadas para 07 de Outubro deste ano.

Apesar de ter estado coligado com os partidos que têm governado o Brasil durante as últimas três décadas, o MDB não apresenta um candidato presidencial desde 1989.

Meirelles, de 72 anos, foi até 6 de Abril passado ministro da Fazenda do Governo de Temer e recebeu os créditos pela elaboração das políticas que permitiram ao Brasil sair de uma recessão severa que, entre 2015 e 2016, provocou uma perda de sete pontos percentuais no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.