O CEO do Facebook pediu desculpa aos europeus na audição pública no Parlamento Europeu. Zuckerberg assumiu os erros, mas mostrou-se confiante no futuro, dando o exemplo das eleições francesas e alemãs.

"Foi um erro. Peço desculpa por isso." As palavras são de Mark Zuckerberg que está esta terça-feira, dia 22 de Maio, a ser questionado no Parlamento Europeu. O CEO do Facebook repetiu a estratégia adoptada no Senado e Congresso norte-americano: assumiu o erro, pediu desculpa aos utilizadores e explicou o que está a fazer para não errar novamente. Na Europa, Zuckerberg deu o exemplo da acção da rede social nas eleições alemãs e francesas.