Suspeito de raptar Maddie comentou morte da menina com amiga

O suspeito de raptar Maddie em 2007,Lenta Johlitz, de 34 anos, que se tornou amiga de Brueckner quando juntos na cidade de Braunschweig, no norte da Alemanha.

Johlitz recordou as palavras do alemão, que terá ficado muito agitado quando falaram sobre o desaparecimento de McCann, numa noite de 2014, sete anos após a menina ser raptada.



"Houve uma vez em que ele ficou completamente apavorado. Estávamos sentados no quiosque com uns amigos a conversar sobre o caso da Maddie, quis que parássemos", recorda.



Atualmente, Christian Brueckner encontra-se a cumprir pena de prisão por tráfico de droga, tendo sido condenado, quando já se encontrava preso, pela violação de uma norte-americana no Algarve, ocorrida em 2005.



Condenado a 7 anos por este crime, o alemão de 43 anos interpôs um recurso e poderá sair em liberdade condicional já este fim de semana, para ser novamente ouvido em tribunal. É esta uma das razões que motivou o aceleramento da investigação que o liga ao desaparecimento de Maddie.