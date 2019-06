Apple retira toda a produção do Mac Pro dos EUA

A Apple vai fabricar o novo modelo do Mac Pro na China. A notícia está a ser avançada pelo The Wall Street Journal (WSJ) que cita fontes próximas do processo. De acordo com a mesma publicação, este era o único dispositivo da empresa que era montando em território norte-americano.





Segundo o WSJ, a empresa liderada por Tim Cook terá contratado a Quanta Computer Inc. para fabricar o Mac Pro e, além disso, está a reforçar a produção numa fábrica perto de Xangai, de acordo com as mesmas fontes.



A dependência da Apple de fábricas na China para fabricar os seus produtos tem sido um problema para a empresa, especialmente sob o comando do presidente Trump, que pressionou a Apple e outras empresas a produzirem mais nos EUA.



Quando apresentou o modelo anterior do Mac Pro, em 2013, o presidente executivo da Apple anunciou planos para montá-lo nos EUA. Para tal, a Apple investiu 100 milhões de dólares em ferramentas e outros equipamentos numa fábrica em Austin, Texas.

Embora o Mac Pro não seja um dos maiores produtos da Apple, a decisão acontece numa altura em que a tensão entre a administração Trump e Pequim aumenta no âmbito da guerra comercial.