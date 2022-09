Steve Bannon vai ser acusado por ter desviado dinheiro do projeto do muro

Steve Bannon, conselheiro estratégico do antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro com doações para a construção de um muro anti-imigração na fronteira com o México, acusação pela qual tinha sido perdoado por Trump, a nível federal. Bannon entregou-se às autoridades de Manhattan esta quinta-feira.