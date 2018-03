Ministério Público francês abriu investigação sobre o caso. Mireille Knoll, de 85 anos, sofria de Parkinson, estando incapacitada devido à doença.

O Ministério Público decidiu abrir uma investigação ao assassinato de Mireille Knoll, de 85 anos, sobrevivente do Holocausto. De acordo com o Le Monde, foi aberto um inquérito judicial por suspeita de um ataque anti-semita. É necessário investigar o "assassinato devido à verdadeira ou suposta crença da vítima numa [determinada] religião", cita o Le Monde.



Knoll foi encontrada com o corpo parcialmente carbonizado, quando encontrado no seu apartamento, em Paris, França. A autópsia indicou que a vítima foi esfaqueada pelo menos 11 vezes e, através de uma análise forense ao apartamento, foi ateado um incêndio em pelo menos cinco áreas diferentes da habitação.