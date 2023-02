Sobe para 40 o número de mortes nas fortes chuvadas que atingiram o Brasil

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O número de vítimas mortais devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo no passado fim de semana subiu para 40 e vai ser hoje distribuída ajuda humanitária, segundo o boletim do governo local.



EPA/Sebastiao Moreira

A informação oficial indica que, até ao momento, foram confirmados 40 óbitos, dos quais 39 em São Sebastião e um em Ubatuba.

Os trabalhos de busca, resgate e salvamento continuam na região, onde hoje o Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil vão distribuir 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas dos temporais.

O boletim indica que o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) libertou parcialmente o tráfego em diversos pontos que estiveram totalmente obstruídos na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

Atualmente, as equipas prosseguem o trabalho para reabrir o tráfego na altura da Praia Preta. No restante da via no sentido de São Sebastião, os utilizadores conseguem seguir com a operação pare e siga.

Esta catástrofe ocorreu no meio das festividades do Carnaval, durante as quais as cidades costeiras de São Paulo recebem um grande número de turistas.