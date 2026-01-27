Sobe para 34 número de mortos devido a forte tempestade de neve e gelo nos EUA

A tempestade, descrita como “monstruosa”, causou temperaturas gélidas e fortes nevões em regiões desde o Texas até ao Kansas e também criou situações de “extremo perigo” em estados como Nova Iorque, Kentucky, Michigan, Ohio, Carolina do Sul, Nova Jérsia e Massachusetts.

Pelo menos 34 pessoas morreram na tempestade de neve e gelo da semana passada no sudeste dos Estados Unidos, segundo um novo balanço divulgado esta terça-feira pelas autoridades de mais de dez estados afetados. Neles, há ainda milhares de habitações que continuam sem eletricidade.



Tempestade de neve e gelo afeta os Estados Unidos AP

A tempestade, descrita como “monstruosa”, causou temperaturas gélidas e fortes nevões em regiões desde o Texas até ao Kansas e também criou situações de “extremo perigo” em estados como Nova Iorque, Kentucky, Michigan, Ohio, Carolina do Sul, Nova Jérsia e Massachusetts, entre outros, noticiou o portal de notícias norte-americano USA Today.

Está previsto que as temperaturas negativas prossigam ao longo da semana, aumentando as preocupações não só com a segurança rodoviária como também com o bem-estar dos sem-abrigo, que se encontram à mercê das condições atmosféricas, sem eletricidade ou aquecimento.

O presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, indicou que há já oito mortos no estado, à medida que as temperaturas baixam, e as previsões apontam para que continuará a nevar nos próximos dias.

Numa conferência de imprensa, Mamdani afirmou que estas mortes estão relacionadas com a tempestade, mas não especificou as causas de cada uma delas.

Por isso, as autoridades confirmaram que estão a investigar tais causas no estado mais afetado pelos nevões.

“Não podemos confirmar a causa das mortes, mas podemos dizer que os mortos se encontravam todos ao ar livre”, declarou a porta-voz da câmara, Dora Pekec.

