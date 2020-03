A situação agravou-se drasticamente nas últimas 24 horas em Espanha e há mais 1500 casos confirmados de coronavírus no país.No total em Espanha há já mais de 5.700 casos confirmados, segundo as autoridades de saúde pública.As regiões mais afetadas são Madrid, Catalunha e o País Basco. Pelo menos 136 pessoas morreram.Espanha tornou-se no segundo país com mais casos confirmados na Europa. Itália regista mais de 15 mil casos.