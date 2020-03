Trata-se de uma "emergência máxima que não tem precedentes pelas características e proporções". Eis o que frisa a SIAARTI (Sociedade Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimação e Terapia Intensiva) numa nota acerca da pandemia de coronavírus Covid-19. Itália é o país europeu onde se vive a pior situação na Europa e por isso, a SIAARTI enviou aos profissionais de saúde um documento com 15 pontos acerca de recomendações de ética clínica a aplicar no tratamento de infetados.

O documento destina-se aos anestesistas e responsáveis pela reanimação das pessoas. "Milhares de anestesistas e responsáveis pela reanimação hoje em Itália integram a ‘primeira linha médica’ que está a chegar a turnos de 24 horas, junto aos colegas médicos e enfermeiros, além de assegurarem assistência de qualidade e em continuidade de cuidados", lê-se numa nota acerca do documento.

"Mas numa situação assim tão complexa, cada médico pode ter que tomar num curto espaço de tempo decisões dolorosas de um ponto de vista ético, além do clínico: que pacientes sobrepor a tratamentos intensivos quando os recursos não são suficientes para todos os pacientes que chegam, e nem todos têm as mesmas hipóteses de recuperação (leia-se: locais com características especiais, disponíveis em áreas que não possam ser ampliadas em breve, seja o seu número suportado de momento por salas operatórias convertidas bloqueando a atividade cirúrgica…)", continua o documento.

No documento, a Sociedade privilegia "a maior esperança de vida": "o que integra não se dever seguir necessariamente um critério de acesso aos cuidados intensivos do tipo ‘primeiro que chega, primeiro que é servido’".

Ao longo do documento de 15 pontos, indica-se que se pode estabelecer um "limite de idade" no acesso aos tratamentos intensivos; que se deve avaliar a existência de outras doenças prévias nos pacientes; estimula-se o pedido de segundas opiniões; criação de listas com pacientes que possam dar entrada nos cuidados intensivos; a documentação de qualquer limitação aos cuidados, entre outras sugestões.

No entanto, é frisado que as decisões só devem ser tomadas depois de todos os sujeitos envolvidos na prestação de cuidados terem feito todos os esforços possíveis para aumentar a disponibilidade de recursos e depois de ser avaliada qualquer possibilidade de transferência dos pacientes para locais com mais recursos.

"Estamos cientes que enfrentar este tema pode ser moralmente e emocionalmente difícil", indica a Sociedade, que tenta "iluminar o processo de decisão com este pequeno contributo que pode contribuir à redução da ansiedade, stress e sobretudo o sentimento de solidão".

"São os eventos de emergência que estão a levar os anestesistas e responsáveis pela reanimação a focar a atenção sobre se os tratamentos são apropriados dirigidos a quem pode tirar deles o maior benefício, onde os recursos não são suficientes para todos os pacientes", indica o documento.

Em Itália, esta sexta-feira, o número de mortos devido ao coronavírus Covid-19 está em 1.266. Mais de 17 mil pessoas foram infetadas.