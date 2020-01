Sismo em Porto Rico destruiu ponto turístico

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter atingiu esta terça-feira Porto Rico antes do amanhecer, menos de um dia após um outro terramoto ter causado danos nalgumas áreas. O Serviço Geológico dos EUA informou que o sismo, que não provocou feridos, atingiu o sul da ilha a uma profundidade de 10 quilómetros.



De acordo com a BBC, uma formação de rochas natural, conhecida como Punta Ventana e um ponto turístico da ilha, colapsou com o sismo. Nas redes sociais, o Laboratório Meteorológico da Universidade de Porto Rico publicou uma imagem onde se pode ver o antes e o depois.







[GUAYANILLA] Desaparece la ventana natural en Punta Ventana, Guayanilla. pic.twitter.com/IN0LI7XuKK — UPRM Meteorological Laboratory (@UPRMetLab) 6 de janeiro de 2020

ficou sem eletricidade devido ao terramoto

que sacudiu o território durante a madrugada, informou a Autoridade da Energia Elétrica, que esperava alguma recuperação nas próximas horas.



Segundo avançou o diretor executivo da Autoridade da Energia Elétrica, José Ortiz, a empresa estatal que gere o serviço de eletricidade no território, toda a ilha está sem energia.

O sismo desta terça-feira atingiu o sul da ilha a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. As autoridades não emitiram um alerta de 'tsunami', contudo, o centro de informação de 'tsumani' do Pacífico avisou que há a possibilidade de "algumas ondas 'tsunami'". Já na segunda-feira, o território foi abalado por um outro sismo, de magnitude 5,8, que destruiu cinco casas na cidade costeira de Guanica, no sudoeste, e danificou dezenas de outras. José Ortiz esclareceu hoje que, apesar de o terramoto de segunda-feira se ter localizado quase no mesmo ponto, o sismo de hoje danificou estruturas da empresa de eletricidade. "A infraestrutura interrompeu o seu serviço de maneira geral em toda a ilha como forma de auto proteger o sistema", explicou.

Porto Rico