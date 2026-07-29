Sismo de magnitude 5.8 atinge o Japão

Terramoto acontece um dia depois de o país ter sido atingido por um outro sismo de 7.1.

28 de julho a 3 de agosto

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

Um terramoto com uma magnitude de 5.8 atingiu a cidade de Kumamoto, no Japão, esta quarta-feira. Isto, um dia depois de o país ter sido atingido por um outro sismo de 7.1, que matou pelo menos 18 pessoas.



Estragos provocados pelo sismo de magnitude 5.8 que atingiu o Japão Hiro Komae/AP

De acordo com a a Agência Meteorológica do Japão, citada pelo canal de tv público NHK, o alerta foi por volta das 22h19 locais (14h19 em Portugal Continental).

O epicentro situou-se a uma profundidade muito reduzida nas regiões de Amakusa e Ashikita.

Tremores mais fracos, com intensidades entre os níveis 2 e 4, foram sentidos em áreas vizinhas, incluindo Nagasaki, Kagoshima e Fukuoka.

Autoridades estão a monitorizar de perto a região para detetar eventuais impactos estruturais ou possíveis réplicas.