O ministro da Justiça do Brasil disse esta quarta-feira que um grupo criminoso está a atacar a luta contra a corrupção e as instituições do país, no âmbito das denúncias que colocaram em causa a imparcialidade da operação Lava Jato.

Falando numa audiência pública no Senado, em Brasília, Sérgio Moro referiu que a divulgação da sua troca de mensagens com procuradores feita pelo portal Intercept é "um movimento claro para anular condenações pretéritas de pessoas que cometeram crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, impedir novas investigações e atacar as instituições brasileiras".