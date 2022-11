'Se não puder tomar a Ucrânia à força', Putin 'tentará congelar o país'

As tropas russas estão a atacar infraestruturas ucranianas. A chegada do inverno preocupa Zelensky que pede à ONU que puna a Rússia.

Ao fim de nove meses de guerra na Ucrânia, as tropas russas continuam a bombardear várias cidades e centrais elétricas no país. Com o aproximar do inverno e das temperaturas extremas, há cada vez mais receio do impacto negativo que o clima e a falta de eletricidade podem ter nos ucranianos. O presidente da Ucrânia apelou às Nações Unidas que castiguem a Rússia pelos ataques às infraestruturas.