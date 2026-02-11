Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 11:41

FBI divulga as primeiras imagens de videovigilância no caso do desaparecimento de Nancy Guthrie

As autoridades que investigam o desaparecimento de Nancy Guthrie, mãe da apresentadora do programa "Today", Savannah Guthrie, divulgaram, esta terça-feira, as primeiras imagens de videovigilância, que mostram uma pessoa com o rosto coberto na varanda de casa da mulher na noite do desaparecimento. Nancy Guthrie está desaparecida há mais de uma semana.

