"De acordo com especialistas, o pico pode ser considerado ultrapassado." Foi assim que Vladimir Putin, presidente russo, declarou na televisão estatal que o país que conta com mais de 350 mil casos de Covid-19, já tinha superado a sua pior fase. O que Putin não disse foi que, além do número de casos estar abaixo dos 10 mil por dia há mais de uma semana, a Rússia registou esta terça-feira o maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus num dia: 174.

Apesar de o número estar bem abaixo de outros países com trajeto de infeções similares, não deixa de ser um recorde negativo num dia em que o pico supostamente já foi ultrapassado. São já quase quatro mil as vítimas mortais causadas pela Covid-19 na Rússia, numa altura em que o país regista mais de 131 mil recuperados entre 362 mil casos.

Ao seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, Putin indicou ainda que inicie as preparações do desfile militar de vitória que comemora o 75.º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha Nazi na Segunda Guerra Mundial para o próximo dia 24 de junho.

Segundo o presidente russo, o desfile terá "medidas de segurança rígidas", alertando que o "risco para todos os participantes deve ser mínimo".

Reino Unido confirma convite a Vladimir Putin para cimeira sobre vacina

A embaixada do Reino Unido em Moscovo confirmou hoje ter formalizado um convite do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao Presidente russo, Vladimir Putin, para participar numa conferência virtual sobre a cooperação internacional para desenvolver uma vacina contra a covid-19.

Num comunicado, a representação diplomática indica que a cimeira global a 04 de junho organizada pelo Reino Unido vai procurar angariar o apoio necessário para a Aliança da Vacina GAVI "continuar o seu trabalho vital e ajudar a garantir que qualquer vacina desenvolvida para a covid-19 esteja disponível no mundo inteiro".

O convite já tinha sido feito por Johnson quando falou com Putin por telefone a 08 de maio, a propósito do 75.º aniversário do fim da II Guerra Mundial.

O objetivo do evento é mobilizar pelo menos 7,4 mil milhões de dólares (6,74 milhões de euros), para os quais o Reino Unido contribuiu com 330 milhões de libras (371 milhões de euros).

Tanto o Reino Unido como a Rússia têm laboratórios a desenvolver vacinas contra o novo coronavírus com testes clínicos em humanos nas próximas semanas.

Os dois países têm estado quase sem relações devido à suspeita de envolvimento da Rússia no ataque químico em Inglaterra em 2018 contra um antigo agente secreto, Sergei Skripal.



