Rússia continua ataques na Ucrânia. ONU fala em 'crimes de guerra'

A Ucrânia voltou a acordar sob uma chuva de mísseis russos, esta terça-feira. O ministério da defesa da Rússia confirmou que continuam os ataques a cidades ucranianas com recurso a "mísseis de alta precisão". A Reuters, citando meios de comunicação russos, refere que os principais objetivos são "centrais energéticas" ucranianas. Segundo as Nações Unidas, pelo menos 12 centrais de energia foram destruídas ou parcialmente danificadas nos ataques desta segunda-feira. Os bombardeamentos de segunda-feira provocaram 19 mortos e mais de uma centena de feridos, disseram as autoridades ucranianas.