Restaurante O'Naturel, em Paris, tinha aberto as portas em Novembro de 2017.

O restaurante O'Naturel, o primeiro espaço do género para nudistas em Paris, fechará 15 meses depois da abertura por não ter conseguido atrair clientela. O fecho definitivo será em Fevereiro, anunciaram os donos, Mike e Stephane Saada.



De acordo com o jornal Daily Mail, os donos afirmaram: "Recordaremos apenas os bons tempos, ter conhecido pessoas lindas e clientes que adoraram partilhar momentos excepcionais."



Mike e Stephane Saada não eram nudistas, mas decidiram abrir o restaurante em Novembro de 2017 por considerarem-no uma oportunidade de negócio, num país que é um dos principais destinos para nudistas.



Os clientes deixavam a roupa e telemóveis num vestiário, entrando de seguida na sala de jantar com chinelos nos pés. Às mulheres, era permitido estarem de saltos altos se assim o quisessem. As pessoas eram escondidas do exterior através de uma cortina.