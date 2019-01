Irina Akhmatova, de 29 anos e mãe de uma menina de oito, regressava a casa no dia 23 de dezembro para passar o Natal com a família quando foi assassinada pela pessoa com quem dividia uma boleia através de uma aplicação.

Através da aplicação BlaBlaCar, a mulher anunciou o percurso que iria percorrer. Vários utilizadores reservaram os lugares disponíveis, o que a ajudaria a poupar nos gastos da viagem. O que Irina não sabia era que os lugares tinham sido todos reservados pela mesma pessoa – Vitaly Chikirev, um ex-soldado das forças especiais russas que tinha estado detido por acusações de violação e por assalto à mão armada. Esteve, inclusive, internado num hospital psiquiátrico, de acordo com o jornal britânico Mirror.