Há quase 75 anos, em Dezembro de 1943, Jean Duret conseguiu salvar-se do exército nazi durante a Segunda Guerra Mundial. O jovem, pertencente à resistência francesa, conseguiu fugir das forças alemãs quando estava na pequena localidade de Habère-Lullin, onde residia, na Alta Saboia, perto da fronteira da França com a Suíça.

Para trás deixou um relógio de bolso que tinha herdado do pai e que foi apreendido pelas soldados germânicos. Depois da guerra regressou a casa, tendo morrido em 2010.

Quase oito décadas depois, segundo conta o Le Dauphine Liberé, a relíquia familiar encontrou o seu caminho de volta. Jean-Michel Duret, filho de Jean, recebeu em Janeiro uma carta de Berlim. Dentro dela, uma mulher alemã, identificada como Sabine Konitzer, explicava que tinha herdado o relógio que teria pertencido à sua família. Este continha uma inscrição com duas pistas que terão alertado a mulher do dono do objecto, o seu nome "Duret Jean" e a cidade onde morava "Habère-Lullin". A carta terminava com uma pergunta: "Estaria interessado em recuperar este relógio?"

A verdade é que, segundo Konitzer explicou a Jean-Michel, o seu intuito foi primeiro vender o relógio que lhe chegou às mãos por herança da tia por não conter qualquer valor afectivo. Foi então que, depois de limpar o relógio, descobriu as inscrições feitas por Jean Duret no relógio.

Agora, Jean-Michel cuida com carinho do relógio de prata da sua família que foi finalmente recuperado. "Só lhe falta dar corda", comentou ao diário regional Le Dauphine Liberé. O relógio não terá grande valor económico mas o valor sentimental para a família Duret será incalculável visto que o objecto era transmitido de pai para filho desde o século XIX.