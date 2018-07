"Por favor, não me condenem por algo que nunca fiz ou quis fazer". As palavras de Beate Zschäpe fizeram ouvir-se, esta terça-feira, no tribunal de Munique, na Alemanha, que está a julgar o único elemento vivo do grupo neonazi Nacional-Socialismo Clandestino (NSU), acusado de matar nove imigrantes (oito de origem turca e um de origem grega) e uma polícia entre 2000 e 2007 – e cuja sentença será conhecida no próximo dia 11.

As autoridades não acreditam no desmentido de Zschäpe e acreditam que a mulher, agora com 43 anos, é co-autora dos crimes imputados ao NSU, tendo o Ministério Público pedido prisão perpétua. Os outros dois elementos do grupo, Uwe Mundlos e Uwe Böhndardt, morreram em 2011 – cercados pela polícia após um assalto, optaram por se suicidar. Neste julgamento, que começou em 2013 e teve mais de 400 sessões, estão a ser julgados três supostos cúmplices do grupo terrorista. Ao todo, foram ouvidas cerca de mil testemunhas e mais de meia centena de especialistas.

A acusada garante que os ideais neonazis "são um capítulo fechado" e que "já não significam nada" na sua vida. À família das vítimas, disse compreender o "desespero e aflição" mas que não podia explicar porque tinham sido os seus familiares escolhidos como alvo. "Peço desculpa pelo sofrimento que possa ter causado", acrescentou, retomando uma ideia que já avançara em Dezembro de 2015 – que se tinha sentido "horrorizada" quando os amigos lhe contaram dos homicídios mas se sentira incapaz de os denunciar, pelas dependências emocional e financeira. O seu advogado explicou, então, que se sentia moralmente culpada por não os ter parado.

A relação a três, a radicalização e a clandestinidade

Nascida a 2 de Janeiro de 1975 em Jena, cidade localizada na Turíngia, Beate foi viver com a avó depois dos pais se separarem e a mãe se ter mudado para outra terra com um novo namorado. Tirou um curso de jardinagem – que terminou em 1992 – e foi enquanto procurava o primeiro emprego, ainda adolescente, que conheceu Mundlos. Juntos, foram-se introduzindo em grupos neonazis e Zschäpe começou a dar sinais de radicalização. Mundlos estava a cumprir serviço militar quando Beate conheceu Böhndardt, por quem se apaixonou. Os três acabaram a viver juntos – e por isso é conhecida como a "noiva nazi" - e criaram um grupo dedicado a actividades terroristas e a cometer crimes xenófobos por toda a Alemanha. As autoridades acreditam também que foram responsáveis por 15 assaltos a bancos, que serviam para que a célula sobrevivesse economicamente.

Fotografias recolhidas pelas autoridades mostram os três sempre juntos, segundo o El Mundo, quer fosse a jantar na casa que partilhavam em Zwickau ou em férias no Mar Báltico. Os primeiros planos conjuntos consistiram em vandalizar monumentos de homenagem a vítimas do Holocausto. A radicalização do trio chamou a atenção das autoridades e, a 26 de Janeiro de 1998, as autoridades revistaram uma garagem alugada por Zschäpe onde encontraram explosivos, detonadores e um exemplar de Progromly, uma versão anti-semita do jogo Monopólio. O trio escapou e passou a viver na clandestinidade – deixando no ar a possibilidade de que os três elementos tinham sido informados da rusga.





Foto: Courtesy of the German Federal Criminal Police Office via Getty Images

Nos 14 anos seguintes, Beate mudou várias vezes de identidade e foi cultivando a sua imagem de cidadã comum, apaixonada pelos seus gatos Lilly e Heidi e amiga dos vizinhos. Segundo a imprensa internacional, em Zwickau, era vista como uma mulher "amigável, aberta e carinhosa com as crianças". Os disfarces terão permitido à operacional manter o seu papel de elemento-chave do grupo neonazi, acreditam as autoridades. Para o Ministério Público alemão, Zschäpe era a "alma da célula terrorista": ajudava a escolher as vítimas e a estudar as suas rotinas, dava um toque de normalidade ao grupo, alugava as casas necessárias para serem cometidos os crimes e tratava da documentação necessária para o dia-a-dia.

Dez mortos e um assalto que correu mal

A primeira morte ocorreu em Nuremberga, a 9 de Setembro de 2000, e a vítima foi Enver Simsek, um vendedor de flores que foi atingido com seis tiros na cara dos oito disparados. Morreu dois dias depois, no hospital. As autoridades descobriram que uma das armas usadas no ataque era uma CZ 83, fabricada na República Checa – a mesma que foi usada nos seis anos seguintes.

As vítimas eram todas de origem turca, menos o grego Theodoros Boulgarides, um serralheiro cuja aparência poderá ter levado o grupo a errar a sua nacionalidade. A 25 de Abril de 2007, o trio matou uma mulher-polícia, sendo que nunca se esclareceu se foi um ajuste de contas ou uma tentativa de roubar armas.

O movimento foi descoberto pelas autoridades por acaso e apenas em 2011, em consequência de uma perseguição policial a dois homens que tinham tentado levar a cabo um assalto a um banco em Eisenach. Cercados pelas autoridades, no parque de campismo onde se refugiaram, terão optado por um pacto de suicídio. Através da análise à caravana, a que pegaram fogo, as autoridades descobriram a verdadeira identidade de Uwe Mundlos e Uwe Böhndardt e encontraram a arma dos crimes e um vídeo com imagens dos crimes e a reivindicar a sua autoria, através de uma pantera cor-de-rosa que apontava os locais dos atentados terroristas.

Os erros da polícia e as dúvidas

Ao ver as notícias na televisão, Zschäpe resolve incendiar o apartamento onde os três elementos viviam - (o Ministério Público defendeu que o fez mesmo sabendo que colocava em perigo todas as pessoas que residiam no prédio) – com o objectivo de destruir provas. Quatro dias mais tarde, entregou-se às autoridades e, desde então, negou todos os crimes de que é acusada.





Foto: Courtesy of the German Federal Criminal Police Office via Getty Images

O papel das autoridades alemãs foi várias vezes questionado desde que se descobriu que os crimes tinham uma ideologia neonazi. Segundo os relatos da imprensa local, os homicídios foram todos analisados em separado e a possibilidade de se tratar de um acto de racismo afastada. Para a polícia, estava-se perante vários casos de ajustes de contas de imigrantes com a máfia turca.

Ao mesmo tempo que decorria o julgamento, uma comissão política começou a investigar – ainda sem êxito – como foi possível que a polícia tivesse perdido o rasto a uma célula já identificada. O caso levou à demissão do chefe das secretas alemãs Heinz Fromm, depois de ter sido tornado pública a destruição de ficheiros relativos ao caso, uma situação que levou o governo alemão a pedir desculpas em várias ocasiões.

Um dos casos que gerou maior espanto foi o do espião Andreas Temme, testemunha do assassinato de Halit Yozgat, um jovem alemão com pais turcos de 21 anos, a 6 de Abril de 2006, em Kassel. O agente só foi descoberto pelos dados deixados no computador que estava a utilizar, nunca se tendo apresentado nas autoridades como testemunha. Abandonou o local menos de um minuto depois do ataque, "disse" o pc, uma versão que procurou desmentir. Explicou que nada teria dito porque estava a frequentar sites de cariz sexual e tinha a mulher grávida em casa. A própria polícia definiu o testemunho como "incoerente" e considerou improvável que tivesse deixado o local antes do assassinato.

Mas mais tarde novos dados tornaram o caso mais complexo. Temme pertencia ao serviço de inteligência alemão que operava em Kassel e trabalhava directamente com grupos de extrema-direita. Esteve em prisão preventiva, da qual saiu nove meses depois, sem nunca ver a situação totalmente esclarecida. "O espião do governo ou matou o meu filho ou viu os assassinos", disse o pai do jovem, Ismail Yozgat, durante uma homenagem em Abril de 2016. Ao diário Frankfurter Rundchau, o presidente da comissão de investigação, o democrata-cristão Clemens Binninger, assumiu que tudo indicava que o trio tinha tido cerca de 130 "cúmplices" e colaboradores que não foram levados à justiça. Alguns, segundo a imprensa alemã, podem ser elementos da extrema-direita que se sabe estão infiltrados nas forças de segurança.





Foto: Marco Prosch/Getty Images

Em Janeiro deste ano, o realizador turco-alemão Fatih Akin lançou o filme Uma Mulher Não Chora, que conta a história de uma mulher que perde o marido e o filho executados por um grupo neonazi, uma história baseada no processo NSU. Ao Diário de Notícias, explicou que um dos objectivos do filme apontava para a necessidade de se ir à procura de justiça quando o Estado não o consegue. Vários anos depois, as famílias dos mortos continuam sem perdoar a polícia. "Durante 11 anos, não tivemos direito a ser vítimas", disse Semiya Simsek, filha da primeira vítima e cuja mãe chegou a ser suspeita de matar o marido. "Sinto que o meu pai foi morto duas vezes. Parece que os neonazis dispararam contra ele, mas as autoridades alemãs mataram-no uma segunda vez".