Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e o rei Salman telefonaram ao filho de Jamal Khashoggi , para lhe dar as condolências. O jornalista foi morto dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, Turquia, e as circunstâncias do homicídio ainda não são totalmente claras.Já o presidente turco Erdogan anunciou que iria contar a "verdade" acerca da morte do colunista do Washington Post na terça-feira. Os detalhes vão "ser revelados em toda a sua nudez" no parlamento da Turquia, garantiu.Na semana passada, a Arábia Saudita anunciou que Jamal Khashoggi tinha sido morto dentro do consulado durante uma luta, e que 18 sauditas foram detidos. No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita disse não saber onde se encontra o corpo.