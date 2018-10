Um membro do grupo suspeito da morte de Jamal Kashoggi apareceu nas imagens captadas pelo sistema de videovigilância do consulado saudita de Istambul no dia em que o jornalista foi morto, indicou um oficial turco à cadeia norte-americana CNN. O homem, identificado como Mustafa al-Madani, estaria vestido com as roupas que Kashoggi tinha vestido no mesmo dia e deixou o local pela porta das traseiras, com uma barba falsa e óculos.

O mesmo misterioso homem do vídeo foi visto na famosa Mesquita Azul, a 12 quilómetros do consulado, apenas horas depois de Kashoggi ter sido visto a entrar no dia 2 de Outubro. De acordo com a CNN, Mustafa al-Madani pertencerá à equipa que investigadores dizem ser um "esquadrão da morte" com ordem para matar o jornalista durante a reunião que este tinha agendado para a obtenção de licença de casamento com a sua noiva.

A Arábia Saudita veio a mudar a sua narrativa quanto ao que terá acontecido com Khashoggi. Depois de semanas a negar o seu desaparecimento, o regime saudita admitiu que o jornalista terá sido assassinado no consulado de Istambul, adiantando que a sua morte terá sido resultado de uma "luta".