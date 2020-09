Recessão mundial será menor este ano, mas vai levar tempo a recuperar, diz OCDE

A recessão provocada pela pandemia de covid-19 deverá ser, afinal, menos profunda este ano do que o inicialmente esperado. A OCDE melhorou as suas projeções para o PIB mundial de 2020, antecipando agora uma queda de 4,5%, em vez dos anteriores 6%, revela o Interim Economic Outlook , publicado esta quarta-feira. Porém, os efeitos negativos na atividade económica ameaçam demorar mais tempo a ser ultrapassados, ficando a recuperação em 2021 abaixo do previsto."A queda no PIB mundial em 2020 é menor do que o esperado, apesar de não ter precedentes na história recente", assinala o relatório, explicando que há diferenças significativas entre regiões. Enquanto na China, Estados Unidos e Europa as projeções foram melhoradas, na Índia, México e África do Sul pioraram.Na zona euro, a recessão deverá ficar em 7,9%, antecipa agora a OCDE, em vez dos 9,1% que chegou a admitir. Alemanha, França e Itália, as três economias da união monetária para as quais a organização atualiza agora projeções, veem as suas estimativas melhoradas, apesar de a organização continuar a prever quedas agudas da produção. A Alemanha deverá registar uma contração de 5,4% (em vez de 6,6%), França 9,5% (e não 11,4%) e Itália 10,5% (contra os anteriores 11,3%).Porém, a recuperação ameaça ser lenta e as projeções para o crescimento do PIB em 2021 foram cortadas. O PIB mundial deverá crescer 5%, menos duas décimas do que o inicialmente antecipado, e na zona euro a projeção é de um crescimento de 5,1%, em vez de os anteriores 6,5%.As três economias da moeda única com projeções atualizadas apresentam uma revisão em baixa para o próximo ano, sendo Itália a que mais sofre: passa de uma expectativa de crescimento de 7,7%, para apenas 5,4%. O PIB alemão deverá crescer 4,6% (em vez de 5,8%) e França 5,8% (e não 7,7%)."Na maior parte das economias, o nível de produção no final de 2021 deverá permanecer abaixo do verificado no final de 2019, e consideravelmente mais fraco do que o projetado antes da pandemia, sublinhando o risco de custos de longo prazo da pandemia", lê-se no relatório.