A equipa do Ministério Público de Goiás, Brasil, criada para investigar os casos de abuso sexual que teriam sido cometidos por João Teixeira de Faria (o médium João de Deus), recebeu mais 40 denúncias de mulheres apenas num dia. O Ministério Público e a Polícia Civil de Goiás já começaram a agendar os depoimentos. Teixeira de Faria já foi acusado por mais de 200 mulheres.



As investigações estão concentradas em Goiás. Mas Luciano Meireles, coordenador do centro de apoio operacional criminal do Ministério Público local, informou as vítimas de outros estados que podem dirigir-se ao Ministério Público mais próximo para prestar os seus depoimentos.



Face às denúncias, as autoridades podem pedir o encerramento preventivo da Casa Dom Inácio de Loyola, onde as consultas de João de Deus ocorrem. "Necessitamos ainda de avaliar os depoimentos que nos foram entregues. Dependendo do que for constatado, essa hipótese não está descartada", disse Meireles.



Marcella Orçai, delegada de Goiás, afirmou que, além das novas denúncias, outros dois inquéritos contra o médium estão em curso: um deles de 2016 e outro aberto este ano. "Ambos se encontram avançados", afirmou. Orçai atribui ainda a demora na investigação dos dois casos à "complexidade" da mesma e também à resistência de uma das vítimas em prosseguir com o inquérito.



As denúncias começaram depois do programa televisivo Conversa com Bial, da Globo, que apresentou depoimentos de mulheres que procuraram atendimento espiritual com o médium e afirmaram terem sofrido abusos. Os relatos contêm múltiplos pontos em comum, nomeadamente, a estratégia utilizada pelo médium para atrair as vítimas, o local onde os crimes ocorriam e as ameaças feitas pelo mesmo.



A equipa já identificou um caso arquivado e um processo em que o médium recebeu uma acusação semelhante: contudo, foi absolvido. O representante do Ministério Público de Goiás afirmou que as penas, somadas, poderiam aproximar-se dos 150 anos.



De acordo com Alberto Zacharias Toron, advogado de João Teixeira de Faria, o seu cliente está pronto para prestar esclarecimentos.