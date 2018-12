Médium brasileiro acusado de ter abusado sexualmente de mais de 200 mulheres

O médium mais famoso e mais respeitado do Brasil, João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, está a ser acusado de crimes sexuais por mais de 200 mulheres. As denúncias, que foram ao ar na noite de sexta-feira no programa "Conversa com Bial", da TV Globo, com o relato de 12 supostas vítimas, ao longo do fim de semana assumiram proporções verdadeiramente assustadoras.

De acordo com o Ministério Público, até à noite deste domingo, encorajadas pelos relatos das mulheres que tiveram a coragem de fazer as primeiras denúncias, outras duas centenas de mulheres de todo o Brasil e até de outros países decidiram vir a público denunciar o médium, hoje com 76 anos. Entre as novas denúncias, há a de supostas vítimas, hoje já adultas, que garantem terem sido abusadas e até mesmo violadas sexualmente quando ainda eram crianças, uma quando tinha 11 anos e a outra quando tinha 15.

No primeiro caso, a denunciante diz que foi levada pelos avós para ser curada de um problema pelo famoso médium quando tinha 11 anos e que João de Deus pediu para ficar a sós com ela numa sala, para realizar o alegado tratamento. Segundo a denunciante, o médium violou-a ali mesmo, gritou-lhe para se calar quando ela se queixou da dor da penetração e ameaçou matar-lhe os avós se ela contasse alguma coisa sobre o crime sexual.