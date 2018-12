Autoridades brasileiras consideram que, em liberdade, João de Deus podia coagir as testemunhas e fazer mais vítimas.

A justiça de Goiás decretou, esta sexta-feira, a prisão preventiva o médio brasileiro João Teixeira de Faria, mais conhecido por João de Deus. Entre segunda e sexta-feira, o Ministério Público deste estado brasileiro recebeu 330 denúncias de mulheres que dizem ter sido abusadas sexualmente pelo médium.

As muitas denúncias surgiram depois do depoimento inicial de uma coreógrafa holandesa, Zahira Leeneke Maus, que declarou à TV Globo, na sexta-feira, ter sido violada por João Teixeira de Faria. Outras mulheres deram o seu testemunho durante o programa, mas sob condição de anonimato, onde relataram que foram obrigadas a masturbarem-se ou a realizar sexo oral durante as sessões de "cura espiritual".

As autoridades justificaram a decisão explicando que, em liberdade, João de Deus podia coagir as testemunhas e podia fazer mais vítimas.

Esta semana, o médium negou todos os crimes de que é acusado. "Eu não sou culpado", disse o auto-intitulado "curador espiritual".

A reputação do médium ultrapassou largamente as fronteiras do Brasil, tendo, em 2012, recebido a visita da famosa apresentadora de televisão americana Oprah Winfrey, assim como os dois últimos presidentes brasileiros, Lula Da Silva e Dilma Rousseff, e do ainda chefe de estado, Michel Temer.