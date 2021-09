RD Congo. 21 funcionários da OMS suspeitos de abuso e exploração sexual

As denúncias começaram a surgir no ano passado e foram feitas por dezenas de mulheres. Além de funcionários da Organização Mundial da Saúde, o relatório de uma comissão independente identificou suspeitos pertencentes ao governo e a outras instituições humanitárias. No total, são cerca de 80 pessoas suspeitas de abuso e exploração sexual de mulheres entre 2018 e 2020.

As conclusões de um relatório independente que investigou denúncias de abusos e exploração sexual na República Democrática do Congo começaram a ser conhecidas nos últimos dias e envolvem 21 funcionários da Organização Mundial de Saúde (OMS). No total, são cerca de 80 pessoas do governo da República Democrática do Congo, da OMS e de instituições humanitárias suspeitas de abuso e exploração sexual de mulheres entre 2018 e 2020. Estes funcionários estiveram destacados na missão em contexto de um surto de ébola.