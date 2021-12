Quem é Gabriel Boric, o líder estudantil que foi eleito presidente do Chile?

Aos 18 anos, Gabriel Boric saiu de casa da família para ir estudar direito na capital do Chile. A partir daí tornou-se uma referência da luta estudantil, posição que o catapultou para representante da esquerda daquele país. Venceu as eleições aliado à esquerda mais moderada e contou com o apoio do Partido Comunista. Mas o caderno de encargos que tem à sua frente é longo e a oposição já prometeu que não lhe vai dar descanso.

Gabriel Boric Font nasceu em Puntas Arenas, no sul do Chile, em fevereiro de 1986, ainda durante a ditadura de Pinochet. A família tem raízes croatas, daí o seu apelido. A sua família é de classe média e Gabriel tem dois irmãos mais novos, ambos rapazes. Foi em Puntas Arenas que deu os primeiros passos no associativismo, tendo sido membro re-fundador da Federação de Estudantes do Ensino Secundário.

Em 2004, quando tinha 18 anos, o jovem mudou-se para Santiago do Chile para tirar o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Chile, a faculdade de direito mais prestigiosa do país, onde se começou a envolver mais nas atividades políticas, tendo-se juntado ao coletivo política Izquierda Autónoma, inicialmente denominado como Estudiantes Autónomos. Nos seus anos de ensino superior tornou-se assessor do Sindicato dos Estudantes do Departamento de Direito e, em 2009, tornou-se o presidente desse mesmo sindicato. O momento alto da sua presidência foi o protesto de 44 dias contra o reitor Roberto Nahum, que terminou com a saída do mesmo, depois de suspeitas de má utilização de fundos.