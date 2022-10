Grécia e Turquia trocam acusações sobre o que motivou a que 92 homens viajassem naquelas condições. As Nações Unidas já condenaram o incidente e abriram uma investigação.

Perto de 100 migrantes foram resgatados sem roupa no corpo

Praticamente uma centena de migrantes foram resgatados, este fim-de-semana, na fronteira entre a Grécia e a Turquia. As Nações Unidas já pediram uma investigação detalhada do caso, uma vez que as 92 pessoas a bordo encontravam-se sem qualquer tipo de roupa.