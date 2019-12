Quando um professor espia o computador de uma aluna

Um orientador de tese do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Granada , em Espanha, precisou apenas de um simples programa informático para, através do computador da sua aluna, conseguir aceder a passwords e informações privadas. O caso, que remonta a junho de 2015, ficou agora resolvido em tribunal: o professor admitiu ter "espiado" a jovem e pagou uma indemnização de 3000 euros de responsabilidade civil, revela o El País. Foi ainda condenado a dois anos de prisão, na qual não vai ingressar, e a dois anos sem orientar nenhuma tese.Num sábado à tarde, o professor ligou o computador que usava a aluna e descarregou um programa informático, o qual pagou com uma conta Paypal, que captura as teclas nas quais o usuário carrega, faz capturas de ecrã e envia-as a quem controla o programa. Assim, o homem conseguiu obter a password da conta de Facebook da jovem.Através do seu computador pessoal, o professor entrou na rede social da jovem e fez uma pesquisa do seu nome - para tentar perceber se a aluna alguma vez o tinha procurado. Quando a vítima voltou a utilizar o Facebook estranhou encontrar o seu orientador de tese na pesquisa rápida, revelou a sua advogada, Cristina Pasquau.

Quando viu o seu histórico no computador da universidade encontrou as pesquisas feitas pelo professor sobre o programa de espionagem. O homem, agora condenado, não tinha apagado nada.



Apesar da denúncia feita na altura, a universidade nunca mudou o orientador de tese da jovem, o que a levou a apresentá-la numa outra universidade em Barcelona em 2018. "Perante a iminência de ter que apresentar a tese sem a possibilidade de mudar de orientador, a aluna sofreu um transtorno de ansiedade depressivo e precisou de baixa médica", contou a advogada ao jornal espanhol.



Apesar de este caso ter sido resolvido, por desleixo do stalker, vários são os que nunca são descobertos. De acordo com dados do ministério do Interior espanhol, o acesso ilegal informático duplicou entre 2011 e 2018, passando de 789 para 1561 casos. Já a percentagem de casos esclarecidos foi menor: de 114 em 2011 para 162 em 2018.

Os programas como o que usou o professor da Universidade de Granada são apenas um dos tipos de ferramenta para espiar alguém. Em novembro, a polícia espanhola colaborou com a Europol numa operação contra uma web que vendia um serviço chamado Imminent Monitor e que serve para controlar um telemóvel ou um computador.