Pelo menos 14 pessoas feridas em explosão de fábrica de aviões no Kansas, EUA

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de uma explosão na fábrica de aviões Beechcraft, em Wichita, no Kansas, EUA. De acordo com a CNN, as autoridades locais já fizeram saber que um tanque de nitrogénio explodiu no local, provocando o colapso da fábrica.



James Fromme, comandante dos bombeiros, referiu que o alerta foi dado cerca das 08h00 locais. A Textron Aviation, companhia responsável pela fábrica, ainda não se pronunciou sobre esta ocorrência. Até ao momento não há registo de mortos. As causas da explosão estão ainda por apurar.