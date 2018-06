conselheiro de segurança norte-americano. Na quarta-feira John Bolton encontrou-se com Putin, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, e com outros responsáveis russos no Kremlin.



O presidente russo Vladimir Putin e o homólogo norte-americano Donald Trump vão reunir-se a 16 de Julho na capital finlandesa de Helsínquia, avançaram o Kremlin e a Casa Branca, em comunicados, esta quinta-feira. Esta será a primeira cimeira bilateral entre os dois.Os presidentes das duas potências mundiais "vão discutir as relações entre os Estados Unidos e a Rússia e variados assuntos de segurança nacional" disse a Casa Branca, citada pela Reuters.O anúncio foi feito um dia após a visita a Moscovo do