"The world is laughing at us" says Trump, before proposing the FART Act (Fair and Reciprocal Tariff Act) — Don Moynihan (@donmoyn) July 2, 2018

pass the US FART Act I don’t care what you have to do — Asawin Suebsaeng (@swin24) July 2, 2018

As an editor who writes some headlines at the NY Post can I just say I’m really psyched about the FART Act — Seth Mandel (@SethAMandel) July 2, 2018

WTO has its flaws, but the "United States Fair and Reciprocal Tariff Act," aka the U.S. FART Act, stinks. American consumers pay for tariffs. Time to switch tactics. https://t.co/OfyOFA1neU — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 2, 2018

Donald Trump, presidente dos EUA, quer afastar-se da Organização Mundial do Comércio. Em troca, os EUA devem adoptar uma nova estratégia, criando o United States Fair and Reciprocal Tariff Act (Acto das Tarifas Recíprocas e Justas dos EUA).Este acordo está a ser altamente debatido na rede social Twitter. Mas não pelas implicações económicas ou políticas que esta medida pode ter, mas sim pelo seu nome. É que o Fair and Reciprocal Tariff Act ao ser abreviado fica como FART Act. E "fart" é a palavra utilizada em inglês para se referir a flatulência de um modo, diga-se, pouco científico.Um professor universitário da Universidade de Wisconsin-Madison chamado Don Moynihan afirmou que Trump terá dificuldade em apresentar esta medida se o acrónimo continuar a ser calão para flatulências. Numa publicação feita na rede social Twitter, o professor imaginou o presidente dos EUA a apresentar a medida:["O mundo está a rir-se de nós", diz Trump, antes de propor o FART Act [Acto "Pum"]."]Mas as reacções na rede social Twitter não foram apenas estas. Há muitos utilizadores divertidos com a hipótese de que o presidente dos EUA passe o FART Act.O jornalista Asawin Suebsaeng escreve, em tom humorístico: "Passem o FACT Act, eu não quero saber o que precisam de fazer".Já Seth Mandel, editor do jornal New York Post, escreveu na mesma rede social: "Como um editor que escreve alguns cabeçalhos no New York Post, quero apenas dizer que estou muito entusiasmado com o FART Act".Entre todas as reacções hilariantes, houve alguém que falou a sério sobre o que quer a lei dizer, criticando-a, sem deixar de recorrer a uma abordagem bem humorada. Anthony "The Mooch" Scaramucci, antigo director de comunicação da administração Trump disse que embora a Organização Mundial do Comércio tenha falhas, "o FART Act cheira a esturro", informando que está na altura de "mudar de táctica".Louis CK explicou uma vez, durante o programa Late Night com Jon Stewart, o motivo para as pessoas (incluindo o comediante) acharem piada à ocorrência de flatulência: "Primeiro: sai do teu rabo. Depois, cheira a cocó; porque conviveram os dois juntos durante muito tempo. E faz um som de um pequeno trompete, quando sai. O que é que não tem piada nisto tudo?", questionava o humorista.