Príncipe Carlos recebeu doação de família Bin Laden em 2013

A doação de um milhão de libras por parte dos irmão de Osama Bin Laden terá sdo feita em nome da caridade gerida pelo príncipe herdeiro dois meses depois da morte do íder da Al Qaeda.

A fundação gerida pelo príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, recebeu um milhão de libras do clã Bin Laden, em 2013. O dinheiro era dirigido à Prince of Wales Charitable Foundation, a fundação de caridade de Carlos.