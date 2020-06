O gabinete de um procurador especial dedicado à insurreição do Kosovo contra o domínio da Sérvia, em 1998-99, indiciou o presidente Hashim Thaci por alegados crimes de guerra e crimes contra a Humanidade, incluindo quase uma centena de homicídios.Este órgão foi criado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia em 2015, para tratar de casos de alegados crimes cometidos pelas guerrilhas do Exército de Libertação do Kosovo durante a guerra, que levou à independência do Kosovo em relação à Sérvia em 2008.O indiciamento resulta "de uma longa investigação e reflete a determinação do Gabinete do Procurador Especial de que pode provar todas as acusações além de dúvida razoável".Há outros indiciados além do presidente, como é o caso de Kadri Veseli, antigo porta-voz do parlamento do Kosovo. Veseli e Thaci foram comandantes do exército e já negaram antes qualquer envolvimento em crimes de guerra.O Gabinete adianta ainda que os dois terão "levado a cabo uma campanha secreta para ir contra a lei que criou o Tribunal e assim obstruir o trabalho do Tribunal numa tentativa para assegurar que não enfrentam a Justiça".Thaci deverá viajar até aos Estados Unidos esta semana para uma primeira ronda de conversações com a Sérvia mediadas pela Casa Branca, de forma a normalizar as relações entre os dois países. Trata-se de uma condição importante determinada pela União Europeia para que cada um dos países possa aderir ao bloco europeu.O Gabinete Especial é gerido pela lei do Kosovo, mas a sua equipa é formada por juízes e procuradores internacionais. É financiado pela União Europeia. Localiza-se em Haia para proteger as testemunhas, visto que antes da sua criação, as investigações relacionadas com oficiais do Exército de Libertação do Kosovo foram marcadas por intimidação das testemunhas.Não houve antigos oficiais deste exército que tenham sido condenados por crimes de guerra até agora. Já entre as forças de segurança da Sérvia, houve condenados e detidos por crimes de guerra no conflito com o Kosovo. As decisões foram tomadas pelo tribunal das Nações Unidas para a antiga Jugoslávia.