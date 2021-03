Quer ser astronauta? Agência Espacial Europeia abriu concurso

É um momento raro na história da Agência Espacial Europeia (ESA). Só em três ocasiões, desde 1978, a organização anunciou estar à procura de astronautas para o seu programa espacial. A última vez tinha acontecido há 13 anos. Desta vez, a ideia é contratar quatro a seis astronautas através de um processo de seleção que vai decorrer no biénio 2021-2022. A iniciativa visa escolher astronautas de carreira e de reserva.



O processo de candidatura, que abre ao público a 31 de março e dura até 28 de maio deste ano, tem por objetivo ocupar as vagas de astronauta e astronauta com deficiência física ou motora. Para concorrer, basta aceder ao site da ESA (www.esa.int) e submeter online o formulário disponível. Da lista de documentos necessários para completar a candidatura fazem parte currículo pessoal, carta de motivação, cópia do passaporte e diversos certificados relacionados com aviação (brevê de piloto privado, por exemplo) ou estado saúde. Para a vaga de para-astronauta é também necessário um certificado médico comprovativo da condição física apresentada.