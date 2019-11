Agência Espacial Europeia tem 100 vagas para estagiários e paga 2.300 euros

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa) abriu vagas de estágio para 100 jovens recém-formados, aos quais oferece uma bolsa que garante uma remuneração de 2.300 euros mensais.

"A ESA está à procura de recém-graduados em Engenharia, Ciência, Tecnologias de Informação, Ciências Naturais/Sociais e gestão e as candidaturas estão abertas até 15 de dezembro", informa a agência num comunicado enviado às redações.



Entre as possibilidades que se abrem aos estagiários, está a integração das equipas que preparam o lançamento das missões científicas ou que desenvolvem os sistemas para a exploração lunar, ou a colaboração na conceção, design e construção de satélites e outros veículos espaciais.



A agência quer captar estudantes que estejam prestes a terminar o último ano de mestrado ou outros recém-formados e, em troca, oferece contratos de um ano com um salário de cerca de 2.300 euros isento de taxas de imposto nos Estados membros da ESA, sendo que o valor exato dependerá da localização das instalações da agência onde os candidatos sejam colocados.

Adicionalmente, a ESA suporta as despesas de viagem no início e no final do contrato - incluindo as despesas com a deslocação da família se esta ficar a residir com o estagiário – e dá direito a 2,5 dias de férias pagas por mês.