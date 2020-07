Portugal doa 130 conjuntos de farda, capacete e colete antibala à RCA

O Estado português doou segunda-feira 130 conjuntos de farda, capacete, colete à prova e bala e outro material individual às Forças Armadas (FA) da República Centro-Africana (RCA), anunciou hoje o Ministério da Defesa Nacional (MDN).

A cedência de Portugal às FA da RCA visa dotá-las de "equipamentos e materiais que assegurem a sua operacionalidade, permitindo, desse modo, o desenvolvimento de ações de promoção da soberania do estado em todo o seu território, com especial expressão na proteção dos seus cidadãos", lê-se em comunicado do MDN.

Ainda segundo o texto, a ação foi "previamente autorizada pelo Comité de Sanções das Nações Unidas e respeita as normas internacionais e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, atualmente em vigor".

A cerimónia virtual decorreu por videoconferência, com o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, em Lisboa, enquanto em Bangui estiveram a Ministra da Defesa da RCA, Marie-Noëlle Koyara, e o Adjunto do Chefe do Estado-Maior das FA da RCA, General Victor Yacoub.

A alguns meses de uma eleição presidencial de alto risco, prevista para dezembro, e apesar do acordo de paz assinado em fevereiro de 2019, a RCA continua confrontada com a atuação das milícias e o Governo controla apenas uma pequena parte do país.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, em fevereiro de 2019 por Governo e por 14 grupos armados, e um mês mais tarde as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017. Neste momento, está naquele país a 7.ª Força Nacional Destacada, constituída por 180 militares, integrada na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA).