Porta-voz de Putin hospitalizado com covid-19

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi diagnosticado com covid-19 e encontra-se a receber tratamento num hospital russo.





Dmitry Peskov, que geralmente acompanha Vladimir Putin em todas as suas deslocações, não promovia a sua habitual conferência de imprensa diária desde 6 de maio.

"Sim, estou doente e a receber tratamento", disse Peskov por telefone aos meios de comunicação locais. A agência Ria Novosti avança que o porta-voz do Kremlin está atualmente num hospital.Também o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, está infetado com o novo coronavírus. A confirmação foi dada no final de abril por Vladimir Putin numa videoconferência transmitida na televisão estatal russa.

A Rússia, que regista 232.243 casos do novo coronavírus, tornou-se no segundo país do mundo com maior número de contaminações, a seguir aos Estados Unidos.

As autoridades russas explicam este nível elevado, com mais de 10 mil casos diários registados desde há dez dias, pela sua política de despistagem em massa. A taxa de mortalidade permanece baixa, com 2.116 mortos no total.

Esta terça-feira o presidente russo deixou o teletrabalho após as várias semanas de reuniões virtuais e de ter celebrado no passado sábado em Moscovo o 75º aniversário da vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Putin reuniu-se pessoalmente com Igor Sechin, presidente da Rosneft, a principal petrolífera do país, com quem abordou a situação no mercado petrolífero.



Com Lusa.