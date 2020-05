Porque estão os cientistas contra o desconfinamento no Reino Unido?

Ao longo dos últimos dias, três cientistas manifestaram-se contra o alívio das medidas de confinamento no Reino Unido. Os cientistas pertencem à equipa que aconselha o governo britânico quanto à gestão da pandemia de Covid-19 em território britânico.Peter Horby, que chefia o Grupo de Aconselhamento de Ameaça de Vírus Respiratórios Novos e Emergentes e membro do Grupo Científico de Aconselhamento para Emergências, foi o último e disse que o Reino Unido não pode permitir-se perder o controlo do vírus."Não podemos mesmo voltar a uma situação onde temos os números de casos e mortes que tivemos no passado", considerou Horby em entrevista à BBC, acrescentando que era preciso um sistema de testes, rastreamento e isolamento em vigor. "Do que sabemos, ainda não se encontra totalmente operacional por isso é onde se encontra o risco."As medidas de confinamento vão ser aliviadas na segunda-feira, dia 1 de junho, passando a ser permitido o encontro de até seis pessoas em grupo na rua e as escolas primárias a reabrir para alguns grupos etários.Jeremy Farrar, que também pertence ao Grupo Científico de Aconselhamento para Emergências, disse concordar com outro colega, John Edmunds, sobre "a Covid-19 estar a espalhar-se demasiado rápido para levantar o confinamento em Inglaterra".Para Farrar, o sistema de testar, rastear e isolar tem que estar em pleno funcionamento, "capaz de lidar com qualquer aumento imediatamente, com resposta local, resultados rápidos e as taxas de infeção têm que ser mais baixas".John Edmunds considerou que o Reino Unido vai arriscar com um sistema de rastreamento e testes "por experimentar". "O governo em Westminster decidiu claramente tomar uma decisão em como este é o nível de incidência que estão dispostos a tolerar, o nível de incidência aqui no Reino Unido é significativamente maior que noutros países semelhantes pela Europa", caracterizou Edmunds.

O Reino Unido registou mais 324 mortes nas últimas 24 horas, somando 38.161 óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou na sexta-feira o ministro das Finanças, Rishi Sunak, durante a conferência diária de imprensa do governo sobre a crise.

O aumento é inferior às 377 mortes registadas na quinta-feira relativamente ao dia anterior, e reflete a tendência constante de redução da mortalidade observada desde meados de abril.

Desde quinta-feira foram diagnosticados mais 2.095 infetados, contribuindo para os 271.222 casos de contágio verificados até agora no Reino Unido.