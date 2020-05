Autópsia a George Floyd não diz que asfixia causou morte. Família pede análise independente

A família de George Floyd, o cidadão afro-americano que morreu em Minneapolis depois de um polícia ter mantido o joelho em cima do seu pescoço, vai realizar uma autópsia independente. O procedimento será feito por Michael Baden, que era o diretor dos serviços forenses de Nova Iorque e que em 2014 também fez uma autópsia independente a Eric Garner, também morto após ser asfixiado por um agente da polícia.Floyd foi imobilizado pelos agentes da polícia por ter tentado usar uma nota de 20 dólares que seria falsa. O agente que lhe colocou o joelho no pescoço, Derek Chauvin, foi detido e acusado de assassínio e homicídio involuntário. A mulher já anunciou o divórcio após os acontecimentos.

Em comunicado, a família de Floyd saudou a detenção do agente, apesar "de tardia" e insuficiente: "queremos uma acusação de homicídio voluntário premeditado e queremos que os restantes agentes sejam detidos".

A autópsia preliminar a George Floyd não revelou resultados em como ele morreu de asfixia. O relatório concluiu que o impacto combinado de ser imobilizado pela polícia, doenças de que já sofria e quaisquer potenciais substâncias intoxicantes que estivessem no seu sistema contribuiu para a sua morte.O relatório da autópsia também estabeleceu que Chauvin manteve o joelho em cima do pescoço de Floyd durante oito minutos e 46 segundos, incluindo três minutos durante os quais Floyd já tinha parado de se mexer e de falar.O advogado da família de Floyd, Benjamin Crump, disse que considerar a asma ou uma doença cardíaca de que Floyd sofria era irrelevante porque ele estava a andar e a respirar antes do seu contacto com a polícia.Floyd nasceu em Houston, Texas e tinha 46 anos. Trabalhou como segurança para uma discoteca e foi detido por alegadamente usar dinheiro falso numa loja para comprar cigarros. O funcionário que chamou a polícia descreveu o suspeito como possivelmente embriagado, segundo uma transcrição da chamada.

Milhares de pessoas concentraram-se, ao início da noite de sexta-feira, em várias cidades norte-americanas em protesto pela sua morte.

No centro de Atlanta, no sudeste do país, perto da sede da cadeia de televisão CNN, grupos de manifestantes destruíram lojas e a polícia lançou granadas de gás lacrimogéneo, de acordo com imagens difundidas pelas televisões.

Alguns manifestantes atiraram pedras contra o edifício da CNN e vários veículos da polícia em estacionamentos foram atingidos por pedras e outros objetos contundentes. Pelo menos um foi incendiado.

Na área metropolitana de Minneapolis e de Saint Paul, cidades separadas pelo rio Mississippi, centenas de manifestantes cortaram uma ponte, onde se concentraram em protesto contra o recolher obrigatório imposto a partir do anoitecer na sexta-feira e durante todo o fim de semana.

Nos últimos três dias, estas manifestações de protestos resultaram em pilhagens, incêndios de veículos policiais e confrontos com agentes