Por que é que o Facebook ameaça bloquear a partilha de notícias na Austrália?

O Facebook, um dos maiores gigantes tecnológicos, ameaçou bloquear a partilha de notícias por parte dos australianos se for aprovado um decreto que obrigaria as plataformas digitais a pagar pelo consumo de conteúdos, permitindo apenas a partilha de conteúdo pessoal.Há anos que os meios de comunicação se queixam dos milhões que perdem em receitas de publicidade devido às redes sociais. Todos os grandes grupos comunicacionais da Austrália apoiaram a proposta que iria obrigar empresas como o Facebook e a Google a abdicarem de parte das receitas para as pagarem às empresas de comunicação.Esta aplicação pressionou o nervo do Facebook. O diretor de operações da empresa na Austrália e Nova Zelânida, Will Easton, escreveu esta terça-feira no site do Facebook: "Assumindo que este decreto se torna lei, iremos, de forma relutante, proibir que as publicações e as pessoas na Austrália possam partilhar notícias nacionais e internacionais no Facebook e no Instagram". Easton afirma ainda que "esta não é a nossa primeira escolha - é a nossa última", acrescentando que "esta é a única forma de proteger contra um resultado que desafia a lógica e que vai prejudicar, não ajudar, o tecido noticioso vibrante da Austrália".Easton vai mais longe e diz mesmo que os reguladores australianos vão destruir os meios de comunicação que "beneficiam muito mais do Facebook do que o Facebook deles", dizendo mesmo que os gigantes da Internet não fazem dinheiro dos jornais, mas que os jornais fazem dinheiro graças ao Facebook.O ministro das finanças Josh Frydenberg apressou-se a responder que o governo ia levar avante a legislação e que não respondia a ameaças, enquanto o comissário para a competição e consumo australiano considerou a ameaça feita pelo Facebook como despropositada, acrescentando ainda que esta proposta visa ajudar a manter "os negócios de notícias australianos, incluindo os meios de comunicação independentes, regionais e comunitários".De acordo com o comissário, o Facebook "já paga a alguns meios pela utilização do seu conteúdo" e que aquilo que a proposta faz é "trazer justiça e transparência" ao processo e às relações entre os meios de comunicação australianos e a Google e o Facebook.

"A Austrália legisla de acordo com os interesses nacionais. Nós não respondemos à coação, venha de onde vier", disse Frydenberg referindo-se às ameaças sobre os eventuais bloqueios anunciados pela rede social Facebook.

A Google tinha também criticado a medida, mas ficou aquém do Facebook que avançou mesmo com ameaça de limitações sobre o que as pessoas podiam partilhar. Entretanto, o motor de busca Google indicou numa carta aberta que a medida proposta pelas autoridades australianas são "uma ameaça às liberdades individuais" e ameaça restringir as buscas de vídeos através da rede social YouTube aos utilizadores australianos.O diretor do Instituto para a Responsabilidade Tecnológica australiano, Peter Lewis, disse que o Facebook se está a preparar para apagar da plataforma jornalismo de confiança, mas que irá deixar que se continuem a propagar teorias da conspiração e desinformação.Depois de anos a ser criticado em todo o mundo pela forma como retirou receitas de publicidade aos jornais, o Facebook teme agora que este projeto australiano se possa estender a outros países, abrindo um "precedente internacional".

O projeto de lei australiano sobre compensações a órgãos de comunicação social foi tornada pública em julho, sendo que a discussão pública terminou na semana passada.